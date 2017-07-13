إعداد: بداح العنزي

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أوصت لجنة مبارك الكبير خلال اجتماعها امس بالموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص مسار لخط الصرف الصحي بعرض 2م وطول 145 مترا بمنطقة شمال صبحان.

وقال رئيس اللجنة عادل الميع انه تمت احالة كتاب عدد من سكان القطعتين (11، 13) بمنطقة صباح السالم بشأن طلب إلغاء جسر المشاة والواقع على الشريط الساحلي الى الإدارة لتحديث الرد.

وذكر انه تمت الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة استحداث دوار في الطريق الرئيسي بين القطعتين (4، 6) بضاحية على صباح السالم، كما تم تأجيل طلب وزارة الكهرباء والماء بشأن تخصيص محطة كهرباء بمنطقة ابوفطيرة قطعة 3.

إضافة الى تأجيل طلب وزارة الكهرباء بشأن تخصيص موقع بديل لمحطة تنقية المياه بالمنطقة الديبلوماسية غرب مشرف، كذلك تمت احالة طلب وزارة التربية المتعلق ببناء مدرسة خاصة بمنطقة صباح السالم الى الجهاز التنفيذي.