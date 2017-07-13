التعاقد مع إحدى شركات الستلايت للكشف عن مواقع الأراضي الفضاء





إعداد: بداح العنزي

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أطلقت البلدية امس اصدار رخص البناء الكترونيا في بلدية العاصمة بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، والنائب راكان النصف ومدير عام البلدية م.احمد المنفوحي.



وأكد الوزير الجبري على هامش حفل التدشين أن النظام الإلكتروني لإصدار تراخيص البناء يعد انجازا يعكس الصورة الحقيقية للتطور الملحوظ في بلدية الكويت.



وذكر أنه مع بداية شهر سبتمبر المقبل سيتم تدشين الخدمة الالكترونية في بلدية محافظة الاحمدي تليها محافظتا الجهراء والفروانية.



وذكر ان النظرة تجاه البلدية قد تغيرت من خلال التطور الملحوظ في إنجاز المعاملات الالكترونية والتي كانت تستغرق في الماضي عدة اشهر واليوم خلال ساعتين بالإمكان إنجازها.



وذكر ان النظام الكتروني الجديد حقق نقلة نوعية في البلدية بفضل جهود المدير العام م.أحمد المنفوحي والعاملين في الجهاز التنفيذي.



وأشار الى ان هذا الانجاز بإصدار رخص البناء إلكترونيا سيقضي على ما كنا نسمع عنه في السابق من تلاعب في هذا الامر، مبينا ان حضور النائب راكان النصف يعطي صورة حقيقية للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.



من جانبه، قال مدير عام البلدية م. احمد المنفوحي ان ثناء صاحب السمو الأمير على البلدية حملنا مسؤولية مضاعفة بأن نكون على قدر هذا الثناء.



وأضاف المنفوحي انه تم شطب 6 مكاتب هندسية قدمت اوراقا غير صحيحة لإصدار رخص البناء، مشيرا إلى ان النظام الإلكتروني لرخص البناء يسهم في تطوير عمل البلدية من خلال إنجاز المعاملة دون الحاجة إلى النظام الورقي المعمول به في السابق، مبينا ان 35% من رخص البناء استخرجت خلال ساعتين بعدما كانت تستغرق أياما.



وكشف المنفوحي ان البلدية بصدد التعاقد مع احدى الشركات المختصة بالستلايت من اجل الكشف على كل مواقع اراضي الفضاء دون الحاجة لمراجعة البلدية.



وبين ان النظام الالكتروني يضمن المساواة في التعامل مع كل المعاملات، مشيرا الى وجود (بار كود) يحتوي على كل معلومات المعاملة علاوة على ان دفع قيمة الترخيص يكون عن طريق الانترنت.



وأوضح المنفوحي ان الهدف من البرنامج الالكتروني هو خدمة المواطن والتسهيل عليه لكن دون التساهل بالعقوبة على المكاتب الهندسية التي تتلاعب بالوثائق.



وأفاد بأن البلدية ستطرح المرحلة الثانية من الخدمات والربط الالكتروني في فبراير المقبل بعد الانتهاء من ربط كل افرع البلدية بإصدار رخص البناء إلكترونيا.



وبين المنفوحي ان النظام الالكتروني حاليا يوفر عدة خدمات منها رخص البناء وتعهد الإشراف وتسلم الحدود وأوصاف البناء وإيصال التيار الكهرباء والإعلانات والمخطط المساحي والرأي التنظيمي.



وقال إن النظام يتميز ايضا بالتقنيات الفنية التي تتيح للموظفين معرفة مساح القسيمة وكل التفاصيل الفنية، لاسيما انه قد حدد وقتا معينا للموظفين للرد على كل المعاملات.

النصف: تطور البلدية يمثل نقلة نوعية في تحسين بيئة الأعمال

قال عضو مجلس الأمة راكان النصف ان لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية تعمل على تحسين بيئة الأعمال في الكويت منطلقين تشريعيا وتنفيذيا، مؤكدا ان تطور البلدية يشكل نقلة نوعية في تحسين بيئة الأعمال في البلاد.

وأضاف النصف ان تحسين بيئة الأعمال في البلاد لا تقتصر على وزارة او جهة معينة بل هي منظومة متكاملة مرتبطة مع بعضها البعض، مشيدا بالجهود المبذولة من مسؤولي البلدية في انجاز رخص البناء إلكترونيا.