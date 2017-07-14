إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل الحملات التي ينفذها فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة بالعاصمة على المخازن بمنطقة الشويخ والتي أسفرت عن مصادرة وإتلاف 4 أطنان و806 كيلو غرامات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية الى جانب غلق مخزن.

بدوره، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي أن الحملة التي نفذها الفريق أسفرت عن مصادرة واتلاف 4 أطنان و806 كيلو غرامات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي اشتملت على 3 اطنان و600 كيلو غرام من المواد الغذائية عبارة عن مخللات بأحد المخازن وتم غلقه إداريا، وطن و206 كيلو غرامات من الدجاج تم إتلافها بناء على طلب صاحب البراد بعد تقدمه بكتاب لفريق طوارئ وذلك بعد الكشف على 22 برادا.

وتابع العنزي قائلا ان المفتشين قاموا بإزالة خيمتين بمنطقة جابر الاحمد بعد انتهاء المدة القانونية للإنذارات التي تم توجيها لهم إلى جانب توجيه إنذار عقار لمركز شباب بمنطقة الفيحاء لوجود قواطع داخلية بناء على شكوى عبر مواقع التواصل، لافتا إلى ان بعد أصحاب المنازل بمنطقة جابر الاحمد استجابوا وقاموا بإزالة 3 أسوار حديدية من قبلهم قبل انتهاء المدة القانونية للإنذارات.

وشدد العنزي على أصحاب المخازن بالتقيد باللوائح وأنظمة البلدية، لافتا إلى أن مفتشي فريق الطوارئ سيقومون بتكثيف الحملات لرصد أي مخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.