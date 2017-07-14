إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات في البلدية عن نتائج الادارات المعنية من خلال الحملة التي أطلقتها ادارة العلاقات العامة تحت شعار «#صحتك_امانة» والتي تهدف الى جاهزية الاجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية ومخازن شركات المواد الغذائية واسواق الجملة للمواد الغذائية والمحال والمطاعم قبل واثناء شهر رمضان المبارك، والتي جاءت بتحرير عدد 405 مخالفات اغذية ورفع 121194م3 من المخلفات الانشائية.

وفي هذا السياق، صرح مدير فرع بلدية محافظة الاحمدي م.فهد الشتيلي بأن اجمالي عدد المخالفات التي حررت 405 مخالفات وان اجمالي عدد ازالة اعلانات التهنئة خلال شهر رمضان وما بعده من الشوارع بلغ 2625 اعلانا عشوائيا.

من جانبه، أوضح مدير ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية سعد الشيبة ان نتائج الحملة جاءت برفع 843 اعلانا عشوائيا من شوارع المحافظة واتلاف كمية 11 طنا من المواد الغذائية الفاسدة وتحرير179 مخالفة اغذية واغلاق عدد 8 محلات لمخالفتها لقوانين البلدية.

وبين مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق طلال العقاب ان نتائج الحملة جاءت برفع 121149 مترا مكعبا من المخلفات الانشائية وتوجيه عدد 185 انذارا واقرار عدد 79 تعهدا لاصحاب المحلات والعاملين فيها ورفع عدد 90 سيارة مهملة ووضع عدد 465 ملصقا على سيارات ومنشآت مخالفة.

بدوره، قال رئيس فريق الطوارئ مشعل ابا الصافي ان الفريق قام خلال الحملة برفع عدد 1782 اعلانا عشوائيا من شوارع المحافظة وأغلق 26 محلا مخالفا واتلف كمية 6 اطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي كما تم تحرير عدد 226 مخالفة اغذية وتم توجيه عدد 47 تنبيها.