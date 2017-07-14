إعداد: بداح العنزي

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كشفـــت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات لفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الجهراء خلال حملة صحتك_أمانة والتي أسفرت عن إتلاف 600 كغم من المواد الغذائية وتحرير 63 مخالفة وإزالة (37) تعديا على أملاك الدولة.

وفي هذا السياق أكد رئيس فريق الطوارئ محافظة الجهـــــراء علي القويضي أن حملة صحتك_أمانة مشرفة للبلدية وانجاز لكل بلديات المحافظة لحرصهم على صحة المواطن والمقيم وذلك حسب تعليمات مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي وحرصه على نجاح هذه الحملة.

ومن هذا المنطلق صرحت القويضي عن احصائية الحملة واسفرت عن عن اتلاف (600) كغم من المواد الغذائية وتحرير 63 مخالفة وإزالة (37) تعديا على أملاك الدولة وإزالة (87) اعلانا مخالفا وتلقي (30) شكوى هاتفية ورفع (16) سيارة مهملة.

ودعت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت جميع المواطنين والمقيمين في حال وجود أي استفسار أو شكوى تتعلق بالعمل البلدي الى عدم التردد بالاتصال على الخط الساخن (1844448) والذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر المواقع التواصل الاجتماعي للبلدية [email protected] لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.