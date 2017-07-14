إعداد: بداح العنزي

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طلب مدير الادارة القانونية في البلدية المستشار محمد الجاسر من المجلس البلدي تزويده بقرار المجلس البلدي بشأن السماح لاصحاب العقارات الاستثمارية والتي تسمح لهم لائحة البناء بفتح مكتب لادارة عقاراتهم ان يضاف تراخيص تجارية لهم سواء مؤسسة او حكومة.

وقال الجاسر في كتابه: بالاشارة الى طلبكم بيان صحة الاجراءات القانونية المتخذة حيال الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي بشأن السماح لأصحاب العقار الاستثماري والذي تسمح لهم لائحة البناء بفتح مكتب لادارة عقاراتهم ان يضاف ترخيص تجاري لهم سواء مؤسسة او حكومة.

نفيد بأنه تطبيقا لنص المادة 25 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والتي توجب اخطار الوزير بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها خلال 15 يوم عمل من تاريخ اخطاره بها كتابة وتعتبرها نافذة بفوات هذه المدة.

وعليه، يرجى تزويدنا بما اذا كان قرار المجلس البلدي المشار اليه قد تم اخطار الوزير به من عدمه وما اذا كان الوزير قد صادق او اعترض عليه خلال المدة المذكورة حتى يتسنى لنا إبداء الرأي القانوني.