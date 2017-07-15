كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل الحملات الميدانية التي تنفذها مراقبة النظافة العامة التابعة لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة، لافتة إلى أن الفريق المشكل بالمراقبة قام برفع 500 إطار مستعمل إلى جانب تحرير 35 مخالفة تمثلت في 20 مخالفة نظافة عامة و15 مخالفة بائع متجول، بالإضافة إلى توجيه 100 تعهد.



فيما قامت النوبة ب بمركز الشويخ والري بوضع 45 ملصقا على سيارات مهملة، فيما قامت النوبة أ بمركز الشويخ والشامية برفع حمولة 57 م3 من المخلفات إلى جانب رفع سيارة مهملة، فيما قامت النوبة ب بمركز الدسمة برفع حمولة 21 م3 من الأنقاض بالإضافة إلى رفع سيارة مهملة.