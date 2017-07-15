كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة النظافة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال حملة «صحتك_أمانة»، والتي أسفرت عن تحرير 62 مخالفة من المخلفات السائلة ووضع 332 ملصقا على السيارات المهملة.



وقال مدير النظافة العامة واشغالات الطرق ملفي الحوالي إن الإدارة قامت بوضع 332 ملصقا على السيارات المهملة، والإفراج عن 4 سيارات من موقع الحجز، بالإضافة إلى رفع 25650 م3 من المخلفات العضوية، و17385 م3 من السكراب والأشجار، و19209 م3 من النفايات الإنشائية والأنقاض، و4 مخالفات تم الصلح بالنظافة العامة، وتم ارسال مخالفة واحدة الى الادارة القانونية، و2 لم يتم البت فيهما، وتم ارسال 20 مخالفة لإشغالات الطرق الى الادارة القانونية، فيما بلغ عدد المخالفات التي تم تحريرها 27 مخالفة اشتملت على 19 مخالفة باعة متجولين، و2 مخالفة قانون 9/87 إشغالات طرق مخالفة واحدة، و5 مخالفات نظافة عامة، و2 تراخيص تجديد مطعم، وترخيص مقاه واحد تجديد، وترخيص لمحلات الالعاب واحد جديد.