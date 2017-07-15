كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة حولي بحملة تفتيشية على المطاعم والمحلات في نطاق محافظة حولي خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

و في هذا السياق أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بالوكالة خالد الكندري ان الحملة أسفرت عن تحرير 66 محضر مخالفة تنوعت ما بين تشغيل عامل بدون شهادة صحية، العمل بشهادة صحية منتهية، فتح محل بترخيص صحي منتهٍ، تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية، نقل المواد الغذائية بوسيلة نقل غير مرخصة، عدم التقيد بالنظافة العامة، التفتيش على المحلات، وتم سحب عينات عشوائية وإرسالها إلى المختبر، إلى جانب إتلاف 86 كغم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.



ونوهت إدارة العلاقات العامة لأصحاب المحلات بأن أفرع البلديات يعمل ضمن خطة ميدانية تستهدف الحد من جميع المخالفات، داعية أصحاب المحلات والمخازن الى التأكد من استخراج التراخيص اللازمة.