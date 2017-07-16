إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن تواصل الحملات التفتيشية التي تشنها النوبة (ب) بقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة على المخازن بمنطقتي الشويخ والري بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها على الفور والتي أسفرت عن مصادرة وإتلاف 5 أطنان من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.

من جانبه، أكد مدير إدارة العلاقات العامة بالبلدية عبد المحسن أبا الخيل أن الحملات التفتيشية مستمرة في جميع المحافظات خاصة بعد نجاح حملة #صحتك-أمانة، معلنا أن الجولة التي نفذتها النوبة (ب) والتي انطلقت في التاسعة صباحا واستمرت لمدة ست ساعات وأسفرت عن اغلاق قسيمة إداريا بمنطقة الشويخ تحتوي على 39 برادا للمواد الغذائية، ما يبرهن على أن عيون مفتشي البلدية بالمرصاد، مؤكدا ان البلدية وضعت على عاتقها صحة وسلامة المادة الغذائية التي تقدم للمواطنين والمقيمين إلى جانب التأكد من التزام أصحاب تلك المخازن بالاشتراطات الصحية طبقا للوائح وأنظمة البلدية وذلك بناء على تعليمات مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي.

وأشار أبا الخيل الى أن الأجهزة الرقابية ستكثف حملاتها الميدانية نظرا لأهمية تفعيل الرقابة للاطمئنان على سلامة المادة الغذائية التي تقدم للجمهور من خلال إجراءات فحص المواد الغذائية ظاهريا وأخذ عينات وإرسالها لمختبرات وزارة الصحة للتأكد من انها صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى أن مفتشي الاجهزة الرقابية سيطبقون القانون بكل حزم بحق المخالفين.



بدوره، أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات بالعاصمة م.عبدالله جابر ان الحملة التي نفذها مفتشو النوبة (ب) بالقسم وإدارة العلاقات العامة تضمنت ثلاثة محاور، حيث تم تقسيم المفتشين إلى ثلاث مجموعات بحيث يتم التفتيش على أكبر عدد من المخازن وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف ان المحور الأول تضمن الكشف على المواد الغذائية ورصد غير الصالح منها وإتلافها على الفور وقد تم من خلاله مصادرة وإتلاف 5 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية وبها عفن ظاهري بأحد مخازن منطقة الري وتم اغلاق المخزن اداريا بالتعاون مع النوبة (ب) بمركز الشويخ الصناعية والري للنظافة، لافتا إلى أن المحور الثاني تضمن اغلاق قسيمة إداريا بمنطقة الشويخ تحتوي على 39 برادا.



وأشار جابر الى ان المحور الثالث تمثل في الكشف على المخازن بمنطقة الري والتي أسفرت الكشف عن قسيمة تحتوي على 66 برادا للمواد الغذائية للتأكد من تطبيق أصحابها جميع الاشتراطات ولوائح البلدية، مشيرا إلى أنه تم الكشف على 33 برادا وتبين خلالها أن بعضها تقيد بكل الاشتراطات أما الآخرون فتمت مخالفتهم لعدم تقيدهم بلوائح البلدية.



ولفت جابر إلى انه تم تشكيل فريق من المختصين بالقسم للكشف على العقار والتأكد من سلامته الإنشائية لتقادم المبنى، لافتا إلى انه تم تحرير مخالفة بناء لمالك العقار طبقا للمادة 26 من قانون البناء 206/2009 والتي تنص على عدم ترميم وتجميل وفقا للمواصفات التي تضعها البلدية.