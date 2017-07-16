إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن الإنجازات التي نفذتها إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة أثناء الحملات التفتيشية للحملات الميدانية لحملة #صحتك_أمانة والتي شملت التفتيش على المخازن والجمعيات والمحلات ومراكز بيع وتداول المواد الغذائية ورفع الاعلانات غير المرخصة من الشوارع والميادين وتنظيف ساحات دور العبادة والباعة الجائلين والكشف على المحلات والمطاعم والأسواق المركزية والقرقيعان وإزالة التعديات على أملاك الدولة والكشف على الصالونات النسائية والرجالية ورفع السيارات المهملة وضبط عمال النظافة الذين يقومون بعمليات التسول قبل وأثناء شهر رمضان وخلال فترة عيد العيد، والتي أسفرت عن مصادرة وإتلاف 14 طنا و 324 كغم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكدت مديرة إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة إيمان الكندري انه تم رفع حالة الاستنفار بالإدارة من خلال مراقبة الأغذية والأسواق ومراقبة المحلات والإعلانات للتفتيش على عدد كبير من المحلات والمطاعم والمخازن خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مؤكدة أن مراقبة الأغذية والأسواق قامت بمصادرة وإتلاف 14 طنا و 324 كغم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بعد الكشف على 415 محلا ومخزنا وإغلاق محل إداريا.



وأضافت ان المفتشين قاموا بتحرير 62 مخالفة اغذية تمثلت في تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية، وعدم التقيد بقواعد النظافة العامة، وتداول مواد غذائية في ظروف غير صحية، وتداول مواد غذائية بها عفن ظاهري، بالإضافة إلى ارسال 468 عينة للفحص المخبري.



وأشارت الكندري الى أن مراقبة المحلات والإعلانات قامت برفع 576 اعلانا من الشوارع والميادين إلى جانب تحرير 76 مخالفة اعلان تمثلت في عدم تجديد ترخيص الاعلان والعمل بترخيص اعلان منته وذلك بعد الكشف على 896 محلا.