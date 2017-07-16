إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء خلال حملة صحتك_أمانة والتي أسفرت عن رفع وإزالة 17461 مترا مكعبا من الأنقاض وتوزيع وتبديل 472 حاوية ورفع 68 سيارة مهملة.



وفي هذا السياق، أكد مدير ادارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية الجهراء فهد القريفة أن حملة صحتك_أمانة جرت على قدم وساق بتكثيف حملات النظافة على المحافظة وتوزيع الحاويات بجميع احجامها ورفع السيارات المهملة.



ودعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية الى عدم التردد بالاتصال على الخط 1844448 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبلدية @kuwmun وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.