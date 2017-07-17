وضع أكشاك لأصحاب المشاريع الصغيرة بشارع سالم المبارك

إعداد: بداح العنزي

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كشف رئيس لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي اسامة العتيبي عن ان رسوم خدمات البلدية سيتم تحصيلها ضمن المواقع الالكترونية وربطها مع نوع الخدمة.

وقال العتيبي، بعد ورشة العمل المخصصة لمناقشة تنمية الايرادات والهيكلة المالية للبلدية والتي حضرها نائب المدير العام لشؤون تنمية المشاريع م.نادية الشريدة ومدير ادارة الشؤون المالية فواز النمران، ان اللجنة بحثت عملية تفصيل مشاريع البلدية ومنها المسلخ المركزي الذي هو قيد الانشاء حاليا وفق نظام الشراكة، خاصة انه سيتم الانتهاء منه قريبا.

واضاف انه تم الاطلاع على تطوير شارع سالم المبارك في منطقة السالمية والجزء الواقع ما بين الدائري الرابع وشارع حمد المبارك، حيث سيتم اغلاقه وعدم دخول المركبات وتحويله الى شارع للمشاة، وسيتم وضع بعض الاكشاك التي سيتم توزيعها لاصحاب المشاريع الصغيرة.

واشار الى انه تم التطرق الى موضوع شبرات الري (محاصير الاغنام سابقا) والاعداد لاستغلالها كسوق موسمي للمشاريع الصغيرة وتكون تحت ادارة البلدية، مشيرا الى ان هناك مشروعا لتطوير خليج الصليبخات والذي يتم اعداد العقد الخاص بالتصاميم قريبا.

وذكر ان الاعضاء استمعوا من المعنيين في البلدية الى مشاريع القرية التراثية، شارع عبدالله الاحمد، وادارة النفايات بأنواعها المختلفة اضافة الى تطوير ساحل الجهراء، مشيرا الى انه تقرر عمل عرض مرئي للأعضاء خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بإعداد الهيكلة المالية للبلدية ومنها برنامج الكفالات البنكية، اوضح مدير الادارة المالية فواز النمران انه تمت ترسية نظام جديد لهذه الكفالات، حيث يمكن البنوك من ارسال الكفالات مباشرة للجهاز التنفيذي لمنع التلاعب والتزوير فيها.

وذكر العتيبي: فيما يخص الديون المستحقة للحكومة استنادا الى تقرير ديوان المحاسبة، فقد افادت الادارة المالية بان هذه الديون منظورة حاليا امام القضاء وبانتظار صدور الاحكام بشأنها.

وذكر ان هناك تفعيلا حقيقيا للمشاريع التنموية من اجل المساهمة في تنمية ايرادات جديدة للدولة والسعي لعدم اهمال اي مواقع للبلدية مجهزة لاقامة المشاريع عليها.