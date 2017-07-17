إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن الانجازات التي نفذتها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة أثناء الحملات التفتيشية للحملات الميدانية لحملة #صحتك_أمانة والتي شملت الكشف على المحلات والمطاعم والأسواق المركزية والقرقيعان وإزالة التعديات على املاك الدولة والكشف على الصالونات النسائية والرجالية ورفع السيارات المهملة.

وفي هذا الصدد، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة مشعل العازمي أنه تم وضع خطة عمل ميدانية بعد عقد عدة اجتماعات مع مراقب النظافة العامة جمال الفضلي ومسؤولي مراكز النظافة لرفع مستوى النظافة بالمحافظة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مؤكدا على أن تم رفع عدد 22911م3 من الانقاض والمخالفات إلى جانب تحرير عدد 150 مخالفة نظافة وبائع متجول.

وتابع العازمي أن الادارة قامت بغسيل وتنظيف عدد 281 ساحة دور عبادة بالإضافة إلى وضع عدد 607 ملصقات على سيارات مهملة ورفع عدد 70 سيارة مهملة وإرسالها لموقع حجز البلدية.

وأشار العازمي الى ان المفتشين قاموا بتوجيه عدد 186 إنذار تعد على املاك الدولة بالإضافة إلى تبديل عدد 138 حاوية قديمة بأخرى جديدة بجوار المساجد ورفع عدد 283 كيس قمامة، مشيرا إلى ان المفتشين قاموا بمصادرة 237 C.D من بائع متجول بمنطقة شرق بالإضافة إلى ضبط 10 عمال يقومون بعملية التسول بجوار إشارات المرور.