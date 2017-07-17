إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام مراقبة الأغذية والأسواق ومراقبة المحلات والإعلانات التابعة لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بجولات مكثفة على الجمعيات التعاونية بالمحافظة إلى جانب الكشف على المحلات والمطاعم بأسواق القرين كانت حصيلتها 26 مخالفة.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية ضيدان العدواني أن مراقبة الأغذية والأسواق حررت 15 محضر مخالفة تمثلت في عدم التقيد بقواعد النظافة العامة، تخزين مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تشغيل عامل بشهادة صحية منتهية، تشغيل عامل دون الحصول على شهادة صحية، وتم إتلاف 615 كغم من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأضاف العدواني أن مراقبة المحلات والإعلانات قامت بتحرير 11 محضر مخالفة تمثلت في إضافة إعلان خاص بالنشاط قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية، إقامة إعلان مخالف للاشتراطات الصادر على أساسها الترخيص، إقامة إعلان دون ترخيص، عدم تجديد ترخيص الإعلان الخاص بالنشاط، عدم إقامة إعلان خاص بالنشاط.