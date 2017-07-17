كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات لادارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية الجهراء لحملة صحتك_أمانة والتي أسفرت عن الكشف على 666 محلا وإزالة 440 إعلانا مخالفا ومخالفة 110 محلات وإتلاف طن من المواد الغذائية.

وفي هذا السياق، قال مدير ادارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية الجهراء: نفتخر بإنجاز ونجاح حملة صحتك_أمانة التي كانت قبل وأثناء وبعد شهر رمضان المبارك والتي كانت تهدف الى الكشف على المطاعم والمخازن والمحلات التجارية وازالة الاعلانات على أملاك الدولة.

ودعت إدارة العلاقات العامة بالبلدية المواطنين والمقيمين الى الاتصال بالخط الساخن 1844448 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun في حال وجود اي شكوى تتعلق بالعمل البلدي، لافتة الى انه سيتم التعامل مع شكاواهم مباشرة وفقا لوائح وأنظمة البلدية.