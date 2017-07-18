إعداد: بداح العنزي

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كشفت ادارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام ادارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة الاحمدي بعملية ازالة لعدد 200 بسطة لبيع الاعلاف بمنطقة الوفرة.

وفي هذا السياق اوضح مدير فرع بلدية محافظة الاحمدي م. فهد الشتيلي ان عملية الازالة تمت على عدد 200 بسطة لبيع الاعلاف ومستلزمات الماشية، مشيرا الى ان عملية الإزالة تمت على مرحلتين وفقاً لتنظيم العمل بسبب اتساع رقة التعدي على املاك الدولة، وان القانون مطبق على الجميع ولا استثناءات حيال تلك البسطات.



وبدوره افاد مدير ادارة التدقيق والمتابعة الهندسية م. سعود الدبوس ان عملية الازالة كانت مسبوقة بإنذارات تمهد اخلاء المنطقة من البسطات وعمليات البيع العشوائية.



واضاف الدبوس ان كثيرا من اصحاب البسطات تجاوب مع المدة القانونية للملصقات المنذرة بعملية الازالة، واصبحت الآن المنطقة خالية تماما من عمليات البيع العشوائية.

وذكر الدبوس ان عملية الازالة استوجبت وجود عدد 4 رافعات وعدد 4 سطحات وعدد 8 نسافات وسطحتين.