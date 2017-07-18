إعداد: بداح العنزي

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كرم مدير مديرية الامن العام لمحافظة الفروانية اللواء ركن صالح مطر العنزي رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية خالد الردعان ونائب رئيس الفريق عباس الاسود وعددا من مفتشي الفريق.

وفي هذه المناسبة، أثنى اللواء ركن العنزي على المحتفى بهم قائلا: إن هذا التكريم جاء كثمرة للجهود التي بذلوها، مشيرا إلى أنهم تميزوا بالعمل الدؤوب في التصدي لكافة المتلاعبين بالأغذية الفاسدة والمتجاوزين على أملاك الدولة.

وبدوره قال رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية خالد الردعان ان هذا التكريم جاء نتيجة ثمرة الجهود التي بذلها الفريق في التصدي للمتلاعبين بصحة وسلامة المادة الغذائية التي تقدم للمواطنين والمقيمين إلى جانب إزالة كافة الاعلانات التي تشوه المنظر الجمالي للمحافظة وإزالة التعديات على املاك الدولة، مشيدا بالمساندة الامنية التي كانت دعما للفريق بجميع الحملات التي يقوم بها في إزالة جميع التعديات المقامة على أملاك الدولة.



وفي ختام حفل التكريم قام اللواء ركن صالح العنزي بإهداء دروع تذكارية وشهادات تقدير للمحتفى بهم.