إعداد: بداح العنزي

[email protected]

حددت البلدية 10 أغسطس المقبل موعدا لتسلم تقديرات قطاعات البلدية للاعتمادات المالية المطلوبة لمشروع ميزانية البلدية للسنة المالية 2018 /2019.

وقال نائب المدير العام لشؤون قطاع المالية والادارية فهد المسبحي في كتابه: نظرا لصدور التعميم بشأن اعداد مشروع الميزانية وحتى تكون تقديرات قطاعاته دقيقة، وحتى يكون هناك وقت كاف لدى القطاعات للتقدير السليم، فإنه يجب على الادارات التابعة لقطاعاتكم البدء في التقدير في موعد أقصاه 10 أغسطس المقبل.

وبين ان التعميم الصادر من مدير عام البلدية بشأن اعداد مشروع الميزانية للسنة المالية 2018/ 2019 تضمن التالي:

بمناسبة البدء في اعداد مشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2018/ 2019 وحرصا على تلبية احتياجات القطاعات وأفرع البلدية بالمحافظات المختلفة ضمانا لحسن سير العمل مع الالتزام بالسياسة العامة للدولة والتي تتناسب مع محاور التوجيهات المرحلية لخطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة وضبط المصروفات بما لا يؤثر على مستوى الاداء وانجاز الاعمال المنوطة بالبلدية، يرجى من كل قطاعات وادارات البلدية وافرع البلدية بالمحافظات عند ادراج الاحتياجات المطلوبة اتباع التعليمات التالية:

٭ على جميع قطاعات البلدية وأفرع البلدية بالمحافظات اعــــداد المتطلبات لكل احتياجاتها المتوقعة بما يتفق مع طبيعة عمل كل ادارة.

٭ ان تكون الاحتياجات معززة بأسباب طلبها وضرورة الحاجة اليها مع الاخذ في الاعتبار ضرورة ضغط التقديرات لادنى مستوى دون ان يتأثر مستوى الاداء.

٭ ان تكون الاحتياجات المطلوبة مجمعة على مستوى القطاعات وافرع البلدية بالمحافظات ولا تكون على مستوى المراقبــات والاقســـام والادارات.

٭ الانتهاء من اعداد التقديرات الخاصــة بالاحتياجات وارسالها الى الجهات المختصة في موعد أقصاه 10 اغسطس المقبل.

٭ ادارة الشؤون المالية غير مسؤولة عن عدم ادراج اي اعتمـــادات ماليــــة بمشــروع الميزانية ان لم يرد ذكرها في طلبات القطاعات وافرع البلدية بالمحافظات او في حالة تأخر ورود بياناتها عن التاريخ المحدد أعلاه.

يجب ان تدرج المشاريع الجديدة التي تم الانتهاء من اعمال الاستشارات والتصميم التي اتخذت بشأنها كل الاجراءات، واصبح امر تنفيذها يتطلب توفير الاعتمادات المالية اللازمة.

المشاريع التي سبق ادراجها بميزانيات السنوات السابقة ولم يتم الصرف على بعضها لسنة او لعدة سنوات يتم النظر في امر استمرار ادراجها بمشروع الميزانية اما بتنفيذها او ارجاء ادراجها لحين استكمال واستيفاء الاسباب التي ادت الى توقف تنفيذها.

تدرج احتياجات المشاريع من الاعتمادات المالية على ضوء المتبقي من التكلفة الكلية لكل مشروع وبعد خصم المبالغ المتوقع صرفها على المشروع حتى 31/ 3/ 2018.