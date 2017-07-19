إعداد: بداح العنزي

[email protected]

كشفت إدارة العلاقات العامة في «البلدية» عن تواصل الحملات الميدانية التي تنفذها الأجهزة الرقابية بـ«البلدية» لرفع مستوى النظافة بمنطقة سوق المباركية، وذلك بناء على قرار أصدره مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي بتشكيل فريق عمل لمتابعة أعمال تطوير الساحات والأسواق العامة بمدينة الكويت.

وفي هذا السياق أكد عضو فريق متابعة أعمال تطوير الساحات والأسواق العامة باسل الشلال ان تنظيف سوق المباركية يومي وغسيل الشوارع الداخلية للسوق بصفة دورية لإظهار المنظر الحضاري أمام مرتادي السوق من داخل الكويت او من خارجها، مؤكدا على أن سوق المباركية يعد من الأماكن التراثية بالبلاد.

وأشار الشلال الى أن «البلدية» تحرص كل الحرص على تنظيف السوق والذي بات يعرف كمعلم من معالم الكويت لأنه يفوح بعبق الماضي، لافتا إلى أن السوق الآن يستقطب الزوار والضيوف السائحين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والدول الأجنبية.

وتابع الشلال بان فريق المتابعة يقوم برصد مخالفات الإعلانات وأنظمة البناء والإشراف بشكل عام على المخالفات بالإضافة إلى رصد مخالفات النظافة العامة وإشغالات الطرق.

واختتم الشلال بالقول إنه سيتم رفع تقارير دورية لمدير عام «البلدية» للاطلاع على إنجازات الفريق.