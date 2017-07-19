إعداد: بداح العنزي

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قامت إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الأحمدي بجولة تفتيشية بغرض الكشف على المنتجات الغذائية والتأكد من صلاحيتها والتي قد أسفرت عن تحرير 11 مخالفة أغذية.

وفي هذا السياق، أوضحت بلدية الأحمدي ان الجولة استهدفت الجمعيات التعاونية، حيث تم تحرير 11 محضر مخالفة اشتملت على فتح وإدارة محل قبل الحصول على موافقة البلدية وتداول مواد غذائية تالفة وعرض البضائع خارج حدود المحل وعدم التقيد باشتراطات النظافة المنصوص عليها من قبل البلدية والعمل قبل الحصول على شهادة صحية.

وأضافت البلدية انه تم إتلاف 3 كيلوغرامات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرة إلى تحرير مخالفتين اقامة إعلان قبل الحصول على موافقة البلدية.

كما دعت إدارة العلاقات العامة أصحاب المحلات التجارية الى الالتزام باستخراج الشهادة الصحية للعاملين والتقيد باشتراطات النظافة.