إعداد: بداح العنزي

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طالب نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري وزارة الأشغال بوضع حد للحوادث المرورية المميتة التي تخلفها الحارات التخزينية القديمة في طريق الملك فهد بن عبدالعزيز الفاصل بين مناطق الوفرة وبنيدر وصباح الأحمد وأم الهيمان وما بعدهما باتجاه النويصيب، موضحا أنها لم تغلق بشكل كامل حتى الآن.

وقال الجويسري في تصريح صحافي إن مرتادي الطريق المذكور عجزوا من كثرة المناشدات لإغلاق الحارات التخزينية في الطريق ما تسبب بحوادث مرورية راح ضحيتها عدد من المواطنين خلال الأشهر الماضية.

وأضاف أن مرتادي الطريق خصوصا في الفترة المسائية يفاجأون باهتراء الحارات التخزينية القديمة ظنا منهم أنها مخارج للطريق وتكون الكارثة عند تفاجئهم بالطريق مغلقا بالصبات الإسمنتية او الحفر الموجودة فيها ما يسبب حوادث كثيرة في هذا الطريق.

واستغرب الجويسري من سكوت الوزارة المختصة بهذا الأمر ومنها الادارة العامة للمرور في وزارة الداخلية ووزارة الاشغال من ترك هذه الحارات التخزينية دون اغلاق قطعي لها، والتهاون في الارواح التي حصدت جراء هذه الحارات، مطالبا بوقف نزيف الارواح البشرية في هذا الطريق والتدخل السريع للجهات المختصة لإنهاء تلك المعاناة.