إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام النوبة «أ» لفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بقطع الكهرباء عن 5 عقارات. وبينت مديرة الفرع م سامية العنزي أن قطع الكهرباء عن 5 عقارات كان بسبب مخالفتها قانون البلدية 125/92 سكن عزاب ولائحة البناء قانون 206/ 2009 مادة 25.

من جانبه، أوضح رئيس فريق الطوارئ في بلدية مبارك الكبير ناصر الهاجري أن النوبة «أ» قامت بتحرير 10 مخالفات، لكل عقار مخالفتان تمثلت فيما بين سكن عزاب «125/92» ولائحة البناء استغلال العقار بغير الغرض المرخص له، وتم قطع التيار الكهربائي عن طريق وزارة الكهرباء.