إعداد: بداح العنزي

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حققت إدارة السلامة في بلدية مبارك الكبير الكثير من الإنجازات خلال يونيو الماضي، منها إنجاز 233 معاملة واستخراج 61 شهادة نظافة سكن خاص.

وقالت مديرة إدارة السلامة ميساء بوشهري: إن الإدارة قامت بإصدار تراخيص جديدة وتسلم كفالات سكن خاص وإفراج عن كفالات وإصدار شهادات سلامة بلغ إجماليها 233 معاملة من قبل مراقبتي أعمال السلامة وتراخيص السلامة، اشتملت على 66 ترخيص سكن خاص جديد وتجديد ثلاثة أخرى، إضافة إلى تسلم 32 كفالة سكن خاص، و18 إفراج كفالة سكن خاص، إصدار 6 تراخيص سلامة استثماري تجديد، وترخيص واحد تشوين سكن خاص جديد، وترخيصي تشوين صناعي جديد، و6 تراخيص تشوين استثماري تجديد، وترخيصي سلامة صناعي جديد، وتسلم 4 كفالات صناعي، وأمر عمل طرق واحد تجديد، و61 شهادات نظافة سكن خاص، و3 شهادات نظافة سكن استثماري، و3 تقارير فني سكن خاص، و6 تنبيهات سكن حكومي، و 25 تنبيه سكن خاص، و4 تنبيهات صناعي، وعدد 9 مخالفات، وشكوى واحدة، إضافة إلى حادث، فيما بلغ إجمالي الرسوم التي تم تحصيلها 470 دينارا.