إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية في فرع بلدية محافظة الجهراء بجولة تفتيشية على المطاعم والمحلات بالمحافظة.

وفي هذا السياق، أوضح مدير فرع بلدية محافظة الجهراء م.محمد العرادي أنه تم إغلاق 6 محلات بالإضافة إلى تحرير 22 مخالفة، مشددا على أنه سيتم تكثيف الحملات على المطاعم وأماكن تداول المواد الغذائية، معربا بأنه لا تهاون بالإجراءات فيما يمس صحة المستهلك من جانبه، أوضح مدير إدارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية محمد الشمري أن مفتشي الإدارة قاموا بتكثيف الجولات على المحلات والمطاعم بالمحافظة، حيث أسفرت الحملة عن إغلاق 6 محلات قاموا بفتح محل دون ترخيص من قبل البلدية، وتحرير 22 مخالفة تمثلت في 11 مخالفة العمل بدون شهادة صحية، 9 مخالفات تشغيل عامل بدون شهادة صحية، مخالفة تداول مواد تالفة، مخالفة عدم الالتزام بقواعد النظافة.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر1844448 أو عبر مواقع التوصل الاجتماعي لبلدية الكويت @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.