إعداد: بداح العنزي

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قال مدير إدارة السلامة في بلدية حولي م.بدر العتيبي إن إجمالي عدد المعاملات التي تم إنجازها خلال شهر مايو الماضي وصلت إلى 515 معاملة برسوم 2125 دينارا واشتملت على استخراج 68 رخصة تنوعت بين رخصة سلامة ورخصة قطوعات الطرق ورخصة تشوين للسكن الحكومي والاستثماري والخاص إلى جانب استخراج 88 شهادة نظافة الموقع.

وأضاف أن الإدارة قد قامت بكتابة 54 تقريرا تنوعت بين التقارير الخاصة بالحوادث والتقارير الميدانية وكشف المراقب على العقار، لافتا عن تسلم 143 كفالة مصرفية تنوعت بين كفالات مصرفة الخاص للسكن الخاص وأخرى للسكن الاستثماري، مشيرا الى ان عدد الكفالات التي تم الإفراج عنها قد بلغ 99 كفالة.

واستكمل العتيبي حديثه عن إنجازات الإدارة، مشيرا إلى أن التعهدات التي تم تحريرها قد بلغ إجمالي عددها 3 تعهدات وإنهاء عدد 2 كتب الخاصة بأملاك الدولة إلى جانب استخراج 52 أمر عمل.

وأهابت إدارة العلاقات العامة بالجمهور في حال وجود أي شكوى أو استفسار عن العمل البلدي الى عدم التردد في التواصل مع حساب البلدية عبر موقع التواصل الاجتماعي @kuwmun والذي يعمل على مدار اليوم.