إعداد: بداح العنزي
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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة تراخيص الخدمات البلدية بفرع بلدية الفروانية خلال شهر يونيو الماضي حيث تم تحصيل رسوم بلغت 15991.750 دينارا لإصدار جديد وتجديد 137 ترخيص إعلان. وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة تراخيص الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية فيصل العتيبي أن مراقبة تراخيص الإعلانات التابعة لإدارة تراخيص خدمات البلدية قد قامت بإصدار 27 ترخيص إعلان جديد لمحلات وتجديد عدد 39 ترخيص إعلان وإصدار ثلاثة تراخيص إعلانات بدل فاقد، مشيرا إلى أن الرسوم التي تم تحصيلها بلغت 5608.750 دنانير. وأضاف العتيبي أن المراقبة قامت بإصدار جديد وتجديد ثلاثة تراخيص إعلانات لمظلات برسوم بلغت 1540 ديناراً.