إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تنفيذ النوبة (ج) التابعة لقسم إزالة المخالفات بالعاصمة عدة حملات ميدانية على المحلات والمطاعم والعقارات بمناطق جابر الاحمد والقبلة والشويخ الصناعية والمباركية وللتأكد من مدى التزام أصحاب المحلات والعقارات بلوائح البلدية، مشيرة إلى ان الحملات قد أسفرت عن تحرير عدد (146) مخالفة.

من جانبه، أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات بالعاصمة المهندس عبدالله جابر أن مفتشي النوبة قاموا بتحرير عدد (146) مخالفة اشتملت على (134) مخالفة حظر بعض أفعال النظافة العامة والمزروعات طبقا لقانون 9 لسنة 1987 و(12) مخالفات طبقا للائحة المحلات والاعلانات 2006/172 اشتملت على إقامة اعلان خاص بالنشاط قبل الحصول على موافقة البلدية وعدم اقامة اعلان تعريفي للنشاط.

وأشار جابر الى ان المفتشين قاموا بالكشف على عقار بمنطقة جابر الاحمد لمطابقة المخطط بالواقع وتبين خلال الكشف ان المخطط غير متطابق وجار استكمال الاجراءات القانونية إلى جانب توجيه (6) إنذارات اشتملت على (5) انذارات وقف اعمال البناء واحضار التراخيص الهندسية ومراجعة المالك والمقاول والمكتب الهندسي وإنذار تعد على املاك الدولة.

من جانبها، دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن (1844448) أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي (@kuwmun) وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.