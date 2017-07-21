إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل الحملات الميدانية التي تنفذها النوبة (أ) بفريق طوارئ فرع بلدية محافظة مبارك الكبير على أسواق القرين للتأكد من صلاحية المواد الغذائية التي تقدم للمواطنين والمقيمين مسفرة عن ضبط مخزن يحتوي على كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتي قدرت بـ 8 أطنان و267 كغم بالإضافة إلى قيام صاحب المخزن بفتح وإدارة مخزن قبل الحصول على ترخيص صحي من قبل «البلدية».

ومن جانبها، أوضحت مدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير م.سامية العنزي ان الأجهزة الرقابية بفرع المحافظة لا تألو جهدا في رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها على الفور، مشيرة إلى ان تم وضع خطة ميدانية لتكثيف الحملات الرقابية على كافة المناطق التابعة للمحافظة.

بدوره، أكد رئيس فريق طوارئ مبارك الكبير ناصر الهاجري ان فريق الطوارئ من خلال مفتشيه قام برصد مخزن ومداهمته وتبين من خلال المداهمة أنه يحتوي على 8 أطنان و267 كغم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وعلى الفور تمت مصادرتها وإتلافها بالتعاون مع إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالمحافظة، مؤكدا انه تم تحرير 16 مخالفة تمثلت في تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية، فتح وإدارة مخزن قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية، تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية المحددة على عبوتها، إقامة إعلان خاص بالنشاط قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية، إقامة إعلان استدلالي بالنشاط، إلى جانب غلق المخزن إداريا.

وناشد الهاجري أصحاب المخازن والمحلات والمطاعم بالتقيد بلوائح وأنظمة البلدية حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، مشددا عليهم بأن الفريق سيطبق القانون بكل حزم على المخالفين للوائح وقوانين البلدية.