إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن استمرار حملتها على المحلات والمطاعم والمخازن، حيث قام قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الأحمدي بجولة تفتيشية على المجمعات التجارية في منطقة العقيلة والتي قد أسفرت عن تحرير عدد 14 محضر مخالفة و8 تنبيهات.

وفي هذا السياق أوضحت رئيس قسم إزالة المخالفات عزيزة عبدالله أن الجولة استهدفت المحلات بالمجمعات التجارية مسفرة عن تحرير عدد 14 محضر مخالفة اشتملت على 4 مخالفات العمل بدون شهادة صحية، 4 مخالفات إضافة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص ومخالفة واحدة إضافة إعلان استدلالي بدون ترخيص ومخالفة واحدة ترخيص منتهي الصلاحية ومخالفة عدم صيانة إعلان.

وأضافت قسم إلى انه قد تم تحرير 8 تنبيهات بشأن اشتراطات النظافة وعدم الالتزام بقوانين وأنظمة البلدية وعلى اثرها ستكثف الرقابة من قبل البلدية وذلك لضمان الالتزام بتلك التنبيهات تجنبا لتحرير المخالفات.