إعداد: بداح العنزي

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يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية الاثنين المقبل برئاسة مهلهل الخالد مصادقة وزير الدولة لشؤون البلدية على محضر المجلس البلدي وطلب تأجيل اعتماد قرار لائحة المأكولات الخفيفة.

ويتضمن جدول الأعمال التالي:

طلب الهيئة العامة للصناعة الموافقة على إضافة نشاط معارض السيارات للقسيمة بمنطقة الشويخ الأولى. طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص مسار مقترح لخط الصرف الصحي بعرض 2 متر وطول 145 مترا تقريبا لمعسكر التحرير الكائن بمنطقة شمال صبحان.

وآخر لاستحداث دوار في الطريق الرئيسي بين القطعتين 4 و6 ضمن ضاحية علي صباح السالم.

الاقتراح المقدم من العضو أسامة العتيبي بشأن تفاقم أعمال البناء المخالفة وإلزام مصانع الخرسانة بالتحقق من وجود رخصة بناء صالحة وصادرة من بلدية الكويت.

طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص 2 محطة تحويل ثانوية بأبعاد 7م × 12م على طريق الشيخ صباح السالم (السالمي سابقا). الاقتراح المقدم من الاعضاء د.م حسن كمال وعبدالله الكندري بشأن حظر توزيع الأكياس البلاستيكية في الجمعيات التعاونية واستبدالها بأكياس بيئية بديلة.

الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد بشأن إلغاء لجنة السلامة لانتهاء الغرض من إنشائها. طلب شركة نفط الكويت تخصيص مسار بعرض 25م لربط مسار انابيب مياه قائمة والتابعة لها مع محطة معالجة المياه بمنطقة الصليبية. طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع بمساحة 300م2 لإقامة نشاط بنك ضمن مركز ضاحية حطين ـ قطعة رقم 4.