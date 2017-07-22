إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية خلال شهر يونيو الماضي، حيث تم إصدار وتجديد 27 ترخيصا لمقاه ومطاعم وتراخيص مؤقتة برسوم بلغت 8308 دنانير ورفع 54 سيارة والإفراج عن 21 سيارة برسوم بلغت 1686 دينارا.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية سعد الخرينج ان مراقبة النظافة العامة قامت بتوجيه 162 إنذارا، وتحرير 92 تعهدا، وتحرير 38 مخالفة للائحة النظافة، وتحرير 5 مخالفات لقانون 87/9 ونقل 138244 مترا مكعبا من النفايات البلدية والإنشائية.

وأشار الخرينج إلى ان مراقبة إشغالات الطرق قامت بإصدار وتجديد 27 ترخيصا، وتحرير 57 مخالفة بائع متجول، وتحرير 15 مخالفة إشغال طريق، ووضع 862 ملصقا، ورفع 54 سيارة والإفراج عن 21 سيارة.

وبين ان عدد أوامر الصلح التي حررها قسم متابعة المخالفات بلغت 12 أمر صلح في مخالفات نظافة عامة برسوم بلغت 1200 دينار، مبينا ان عدد المخالفات التي لم يتم الصلح فيها بلغت 26 مخالفة.

ولفت الخرينج إلى أنه تم تكثيف الجولات الميدانية الرقابية خلال فترة العيد في شهر يونيو لضبط الباعة المتجولين بجميع مناطق محافظة الفروانية، حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 11 مخالفة مزاولة حرفة (تأجير بقيات)، وتحرير مخالفتين بائع متجول، وتحرير 18 محضرا إداريا برفع سكراب، ورفع 31 بقيا مختلف الاحجام، ورفع 2 عربة خيول، ورفع عربة آيس كريم، ورفع 42 بايب حديد مختلف الأطوال، ورفع خيمة، ورفع رول شبك يستخدم لتحديد مواقع تأجير البقيات ورفع كميات من الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي المستعمل.