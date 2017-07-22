إعداد: بداح العنزي

[email protected]

أعلنت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن تواصل إنجازات إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة العاصمة خلال يونيو الماضي من إصدار: رخص سلامة ورخص تشوين وتسلم كفالة والإفراج عن كفالة وكتب أملاك دولة، حيث بلغ إجمالي عدد المعاملات 451 معاملة برسوم قدرت بـ 1232 دينارا.

من جانبه، أوضح مدير السلامة بالوكالة م.مصطفي الأربش برفع حالة الاستنفار بالإدارة، وذلك بناء على توجيهات مباشرة لمدير فرع بلدية المحافظة م.عمار العمار بسرعة إصدار وتجديد تراخيص السلامة لكل أنواع المشاريع والطرق والتشوينات وقطوعات الطرق وتصاريح الخيام والدفان وتسليم الحدود للمواقع والإنشاءات المؤقتة، إلى جانب متابعة تنفيذ أحكام أنظمة السلامة وحماية المرافق والممتلكات العامة وموارد الثروة الوطنية ومتابعة كل قرارات لجنة السلامة بالإضافة إلى مراقبة أعمال شركات ومقاولي تنفيذ المشاريع العامة والإنشاءات وأعمال الطرق والخدمات وأعمال مقاولي البناء والترميم والهدم وأعمال الحفريات والتأكد من حصولهم على التراخيص اللازمة لمزاولة العمل وتصاريح إقامة المكاتب والمنشآت المؤقتة ومتابعة أعمالهم والتأكد من إزالة المكاتب والمنشآت المؤقتة للمقاولين ورفع المخلفات وإزالة الأنقاض وتسوية مواقع العمل وما يحيط بها والتأكد من نظافتها، وإصدار شهادة سلامة ونظافة مواقع العمل لمقاولي المشاريع والإنشاءات والعمارات السكنية وبيوت السكن الخاص اعتماد تصاريح وزارة الأشغال لقطوعات الطرق والأرصفة والحفريات مع مراعاة التقيد بشروطها ومراقبة الموارد الطبيعية كالدفان والرمال الخاصة بالصناعة ومنع الاستيلاء عليها.

وتابع الاربش بالقول: ان الإدارة قامت بإصدار 41 رخصة سلامة لسكن خاص، و15 رخصة تشوين برسوم بلغ إجماليها 870 دينارا، و3 رخص طرق وتشوينات طرق برسوم قدرت بـ 130 دينارا، بلغ عدد قطوعات طرق 5 برسوم بلغت 22 دينارا، و2 تقرير حوادث، و56 تسلم كفالة مصرفية، فيما بلغ عدد الكفالات التي تم الإفراج عنها 86 كفالة.