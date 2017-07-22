إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة النظافة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال حملة صحتك أمانة.



وقال مدير النظافة العامة واشغالات الطرق ملفي الحوالي: إن الإدارة قامت برفع 63422م3 من المخلفات وتحرير 31 مخالفة.



كما تم رفع 63422م3 تنوعت بين 25650 م 3 من المخلفات العضوية، و17385م3 من مخلفات الاشجار و1178م3 من المخلفات السائلة، و19209م3 بالاضافة الى تحرير 31 مخالفة تنوعت بين 19 مخالفة باعة متجولين و5 مخالفات نظافة عامة، ومخالفتين قانون 91987 ومخالفة اشغال طرق، وتم الافراج عن 4 سيارات، ووضع 332 ملصقا على السيارات المهملة.

وأوضح الحوالي أن قسم تراخيص اشغالات الطرق قام بتحرير 8 تراخيص تنوعت بين تجديد رخصتين مطاعم، وتجديد رخصة مقاه، وترخيص جديد لمحل العاب، وترخيص جديد لمحل البنشر وتصليح السيارات، و3 تراخيص جديدة لأعمال مؤقتة، بالاضافة الى انه تم الصلح في 4 مخالفات، و21 مخالفة تم ارسالها الى الادارة القانونية، ومخالفتين لم يتم البت بهما، فيما بلغ إجمالي الرسوم التي تم تحصيلها 2353 د.ك اشتملت على 305 د.ك رسوم مخالفات، ورسوم 2048 دينارا.