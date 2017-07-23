شن فريق الطوارئ بفرع بلدية الفروانية جولة تفتيشية بمساندة أمنية من وزارة الداخلية على المقاهي والمطاعم بمنطقة العارضية الحرفية.

وفي هذا السياق، أوضحت إدارة العلاقات العامة أن هذه الجولة جاءت في سياق الجولات التفتيشية التي تنظمها إدارة العلاقات العامة للتأكد من صلاحية المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع في مختلف الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والمحلات الغذائية والمطاعم حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين ومدى التزام تلك المحلات بالشروط والضوابط التي وضعتها البلدية بهذا الخصوص، كاشفة أن الجولة التفتيشية برئاسة رئيس فريق الطوارئ خالد الردعان استمرت أكثر من ثلاث ساعات وأسفرت عن الكشف على 11 مقهى وتحرير 18 مخالفة تضمنت عدم التقيد بالاشتراطات الفنية واستغلال المحل في غرض المبيت.

وأشار الردعان إلى تواصل الحملات التفتيشية المفاجئة أثناء ساعات العمل الرسمي وبعد الدوام الرسمي.