كشفت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة التراخيص الصحية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال يونيو الماضي والتي أسفرت عن إصدار 48 ترخيص إعلان جديدا وتجديد 77 إعلانا.

وقال مدير إدارة التراخيص الصحية عبداللطيف الشرهان ان إدارة تراخيص خدمات البلدية قامت بإصدار وتجديد 202 ترخيص برسوم بلغت 8851 دينارا، من قبل مراقبتي التراخيص الصحية وتراخيص الإعلانات، حيث قامت مراقبة التراخيص الصحية بإصدار 26 ترخيصا صحيا جديدا، وتجديد 51 ترخيصا صحيا، وإصدار 9 تراخيص جديدة لمركبات نقل مواد غذائية، وتجديد 33 ترخيص مركبة نقل مواد غذائية، و 16 ترخيص محلات صحية جديد وتجديد 17، وترخيص واحد نقل وتوزيع مياه الشرب غير مخصصة للبيع جديد وتجديد واحد، فيما قامت مراقبة تراخيص الإعلانات بإصدار 48 ترخيص إعلان جديدا وتجديد 77 إعلانا، فيما بلغ عدد الإعلانات التي تم إصدارها للمركبات 18 ترخيص جديد، وتجديد 63 ترخيصا، و29 رخصة اعلانات محلات وتجديد 11، وتجديد ترخيص اعلان الأسطح واحد، وتجديد 2 ترخيص اعلان استدلالي.