إعداد: بداح العنزي

[email protected]

أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن العديد من الانجازات خلال الاحصائية الشهرية الخاصة بشهر يونيو لإدارة السلامة وإدارة التراخيص الهندسية وإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة الأحمدي، حيث تم إنجاز 3559 معاملة.

وفي هذا السياق، أوضح مدير ادارة السلامة سيف العجمي انجاز 1418 معاملة إدارية برسوم بلغت 2774 دينارا.

وأضاف ان المعاملات اشتملت على 225 تسلم كفالة مصرفية، 210 كتب ايصال تيار، 191 ترخيص سلامة، 188 افراج عن كفالة مصرفية، 87 تنبيها، 85 تقريرا ميدانيا، 43 كتابا ومراسلات، 21 رخص تشوين، 10 تجديد رخص تشوين، 8 تصاريح للطرق.

من جانبه، أوضح مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية م. سعود الدبوس ان انجازات الإدارة تلخصت في إنجاز 1817 معاملة إدارية تضمنت 449 تعهد اشراف مكتب هندسي، 327 متابعة معاملات تسلم حدود، 299 توكيل مقاول، 235 إنهاء إشراف مكتب هندسي.