إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل انجازات قسم إزالة المخالفات بالعاصمــة خلال ستــة أشهر من العام الحالي من التفتيش على مخالفات البناء، المحــلات والمطاعم، النظافة العامة، الاعلانات، التعديات على أملاك الدولة، تحصيل الرسوم، حيث اسفــــرت الحملات عن ارسال 1447 مخالفة للإدارة القانونيــة وتحصيل رسوم أوامر صلح لمخالفات تم تحريرها من قبل مفتشي القسم بلغ إجماليها 37610 دنانير.

من جانبه، أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة م.عبدالله جابر انه على غرار القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 تم توجيه 393 إنذارا لعقارات مخالفة، إلى جانب اعطاء 45 تعهدا، بالإضافة إلى تحرير 137 مخالفات بناء.

وذكر جابر أن المفتشين قاموا بتحرير 573 مخالفة اغذية وتوجيه 119 إنذارا إلى جانب تحرير 57 مخالفة للقانون 9 لسنة 1987. وأشار الى انه تم تحرير 1779 مخالفة اعلان إلى جانب رفع وإزالة 72 إعلان مخالفة وتوجيه 156 إنذارا، مشيرا الى إزالة 27 تعديا على أملاك الدولة.