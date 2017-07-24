إعداد: بداح العنزي

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اوضح مدير عام الهيئة العامة للغذاء عيسى الكندري انه تتم دراسة المقترح الخاص بانشاء مختبرات متنقلة لفحص الخضار والفواكه، وقال الكندري في كتاب الى مدير عام البلدية نفيدكم بأن الهيئة سوف تقوم بدراسة هذا المقترح عند نقل اختصاص مختبرات الاغذية الى الهيئة وفقا لقانون انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 وعملا بقرار مجلس الوزراء رقم 908 بشأن نقل الاختصاص الى الهيئة.

وعلى ضوء لائحة مختبرات الاغذية بالهيئة بعد تفعيل العمل بها وعند تشغيل المختبر الخاص بالخضار والفواكه في شبرة الخضار بالصليبية بعد استلامه من البلدية.