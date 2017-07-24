الأكشاك ستجمع بين الصفة الجمالية للشارع وتقديم الخدمة العامة للجمهور

بداح العنزي

وافقت هيئة المستشارين بالإدارة القانونية في البلدية برئاسة المستشار محمد الجاسر على استغلال البلدية لـ 14 كشكا ضمن تطوير شارع سالم المبارك بمنطقة السالمية وطرحها في مزايدة للتعاقد وفق الإجراءات المرسومة بقانون المناقصات والمزايدات.

وكشف مصدر مطلع لـ «الأنباء» ان الاستعمالات لهذه الأكشاك ستكون للمأكولات الخفيفة، والعصائر والمرطبات والهدايا والكماليات والحلويات والمعجنات، بالإضافة الى معارض المشاريع الصغيرة.

وأشار المصدر الى ان تلك الأكشاك ستجمع بين الصفة الجمالية للشارع من جهة، وتقديم الخدمة العامة للجمهور من جهة أخرى. ولا شك، ستسجل للمستشار محمد الجاسر وهيئته الاستشارية هذه السابقة التي ستلقي بظلالها على الأعمال الجمالية والتطويرية بشارع سالم المبارك وستجعل منه محط أنظار على المستويين المحلي والدولي.

ولفت المصدر الى ان الجاسر أكد في خطاب وجهه الى مدير عام البلدية انه لا يوجد مانع قانونا من الموافقة على مكونات المشروع المراد إضافتها للعناصر التجميلية الصادر بها قراره (ل ش ب/ف 44/2/12/14/89)، مشيرا الى ان عناصر المشروع ومكوناته المطلوب إضافتها هي ذات طبيعة أعمال التطوير والتجميل الصادر بها قرار المجلس البلدي وترتبط جميعها بجزء من الشارع المزمع تطويره ويقع ضمن اختصاصات البلدية المقرر لها قانونا القيام على تجميله.