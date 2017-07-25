حظر توزيع الأكياس البلاستيكية في الجمعيات التعاونية والأسواق





إعداد: بداح العنزي

[email protected]

اعتمد المجلس قرارا بتثبيت اسماء الشوارع الداخلية القديمة و«السكيك» في منطقة المباركية.

ووافق المجلس في جلسته العادية التي ترأسها مهلهل الخالد على المصادقة على قرار الوزير بشأن تأجيل لائحة السيارات المتنقلة، كما وافق المجلس على تشكيل فريق عمل بين البلدية والمجلس لتحديث قرار بناء مواقف السيارات داخل المدينة. وأقر المجلس حظر توزيع الأكياس البلاستيكية في الجمعيات التعاونية والأسواق التجارية.

من جانب آخر طالب عدد من الأعضاء بضرورة نقل منطقة الشرق الصناعية من سوقها الحالي بالقرب من المجمعات التجارية. وفيما يلي تفاصيل الجلسة.

٭ افتتح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد الجلسة الساعة 10.00 صباحا.

٭ الأمين العام: بند الرسائل الواردة - مصادقة وزير الدولة لشؤون البلدية على محضر اجتماع المجلس البلدي 4/2017.

٭ علي الموسى: فيما يخص اعتراف الوزير على لائحة الشروط الصحية لوحدات بيع المواد الغذائية المتنقلة فإن القرار أحيل للمجلس البلدي وننتظر الاقتراحات المقدمة، من الجهات لاضافتها للائحة لتفادي تعطيلها باعتبارها مهمة للشباب وخزينة الدولة. كما اشكر رجال الإدارة العامة للإطفاء على جهودهم في مكافحة الحرائق وأطلب نقل منطقة الشرق الصناعية باعتبارها نظرا لوقوعها وسط مجمعات تجارية خاصة بأن هناك قرارا سابقا بنقلها ونتمنى تطبيقه فورا.

٭ الأمين العام: طلب الهيئة العامة للصناعة إضافة نشاط معارض السيارات لإحدى القسائم بمنطقة الشويخ الاولى

٭ يوافق المجلس على إحالة الطلب إلى اللجنة الفنية.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص مسار مقترح لخط الصرف الصحي شمال صبحان.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الأشغال العامة استحداث دوار في الطريق بين القطعتين (3، 4) ضمن ضاحية صباح السالم.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب إزاحة موقع محول كهرباء بمنطقة الفنيطيس قطعة (7).

٭ يوافق المجلس على رفض الطلب.

٭ الأمين العام: اقتراح العضو أسامة العتيبي بأن تفاقم أعمال البناء المخالفة وإلزام مصانع الخرسانة التحقق من صورة رخصة البناء وتكون صالحة وصادرة من البلدية.

٭ محمد المعجل: لا يجوز التضييق على أصحاب العقارات أو من يتابع المخالفات هو الجهاز التنفيذي، الذي يحاول دائما تسهيل الإجراءات، وليست مسؤولية مصانع الخرسانة.

٭ أسامة العتيبي: ان الاقتراح الذي تقدمت به معمول به في بعض دول الخليج منذ سنوات، وتم اتخاذ القرار بمرافق البلدية والجهات المسؤولة في الدولة، ويهدف الى بسط الجهاز التنفيذي سيطرته على مخالفات البناء.

٭ منصور الخرينج: لا بد من التشدد على الخلطة الإيرانية الممنوعة أصلا من البلدية ولكنها ما زالت موجودة.

٭ مدير عام البلدية بالوكالة عبدالله عمادي: مصانع الخرسانة مسؤولية هيئة الصناعة، وفي ما يخص تطبيق الجزاءات على المخالف فإن الأمر يحتاج الى وضع لائحة.

موافقة المجلس على إعادة الموضوع الى اللجنة للمزيد من الدراسة.

٭ الأمين العام: اقتراح العضو حسن كمال بشأن تشكيل فريق عمل في المجلس البلدي بالتعاون مع البلدية لتحديث وتطوير القرار الوزاري لبناء مواقف السيارات متعددة الأدوار داخل المدينة، وإعادة تقييم عدد مواقف السيارات للمباني الاستثمارية والتجارية.

٭ الأمين العام: يوافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء، تخصيص موقعين سابقا.

٭ الأمين العام: يوافق المجلس على طلب اقتراح العضوين حسن كمال وعبدالله الكندري بشأن حظر توزيع الأكياس البلاستيكية في الجمعيات التعاونية والأسواق التجارية وإلزامها باستخدام الأكياس الصديقة للبيئة القابلة للتحلل.

٭ يوافق المجلس على اقتراح الأعضاء أسامة العتيبي وعلي الموسى ومحمد المعجل، بتثبيت أسماء الشوارع القديمة (السكيك) والفرجان والساحات في منطقة المباركية والمناطق القريبة منها بالتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون.

٭ الأمين العام: يوافق المجلس على اقتراح العضوين حسن كمال وعبدالله الكندري بشأن إنشاء اللوحات الإرشادية للبنوك والفنادق على ان يتم تجميعها في لوحة إرشادية واحدة عند مدخل المناطق شريطة عدم مخالفة اللوائح والقوانين المعمول بها حاليا.

٭ الأمين العام: طلب شركة نفط الكويت تخصيص مسار لربط أنابيب المياه القائمة التابعة لها محطة معالجة المياه في منطقة الصليبية.

٭ الأمين العام: الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تخصيص موقع لإقامة فرع بنك بمساحة 300 م2 ضمن مركز ضاحية حطين، قطعة 4.

٭ الأمين العام: يوافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء استقطاع مساحة 3 آلاف متر مربع من موقع المدرسة التابعة لوزارة التربية في القطعة 10 بمنطقة الرميثية، وتخصيصها لإنشاء محطة تحويل رئيسية.

٭ الأمين العام: اقتراح العضو السابق عبدالله الكندري بشأن تخصيص موقع مواقف سيارات سطحية عامة في منطقة الجابرية، قطعة 5، يوافق المجلس على الاقتراح.

٭ الأمين العام: اقتراح العضو السابق عبدالله الكندري نقل محطة تعبئة المياه العذبة في منطقة الجابرية الى موقع آخر.

٭ يرفض المجلس الاقتراح لعدم وجود أي مواقع بديلة يمكن تخصيصها للمحطة ضمن المنطقة المجاورة.

٭ الأمين العام: طلب بيت التمويل تحويل القسيمة رقم 2 القطعة 218 في منطقة حولي المطلة على شارع بن خلدون للاستعمال التجاري.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ رفعت الجلسة الساعة 11.15 صباحا.