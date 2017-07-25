إعداد: بداح العنزي



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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل الحملات التي ينفذها فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمنطقتي جابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات، والتي أسفرت عن توزيع 100 إنذار تعدٍ على أملاك الدولة.

من جانبه، أوضـــح رئيس فريق الطوارئ بالعاصمة زيد العنزي، أنه تم وضع خطة ميدانية لحملة الإزالة وفقا لجدول زمني يتم خلاله توزيع إنــــذارات على التعديات وإزالتـــــها فورا بمجرد انتهاء المدة القانونية، لافتا إلى أنه تم تــــــوزيع 100 إنذار بمنطقتي جابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات.

وأكد العنزي أن المفتشين قاموا بإزالة 40 تعديا على ملكية الدولة اشتملت على 30 إزالة بمنطقة جابر الأحمد و10 إزالاات بمنطقة شمال غرب الصلبيبخات، مؤكدا أن المفتشين سيقومون بإزالة كل التعديات في 30 الجاري.

وذكر ان مفتشي النوبة «ب» وزعوا 18 إنذار تعدٍ على أملاك الدولة إلى جانب إزالة 6 تعديات على أملاك الدولة، لافتا إلى تحرير4 مخالفات إعلانات اشتملت على عدم تجديد ترخيص الإعلان وإقامة إعلان قبل الحصول على ترخيص من البلدية بالإضافة إلى غلق محلين إداريا.