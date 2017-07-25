إعداد: بداح العنزي
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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق طوارئ التابع لفرع بلدية محافظة الجهراء بحملة إزالة تعديات على أملاك الدولة علي طريق السالمي وقد أسفرت الحملة عن إزالة 7 جواخير على أملاك الدولة.
وفي هذا السياق أكد رئيس فريق طوارئ الجهراء علي القويضي أن الحملة جاءت بتوصيات من مدير فرع بلدية محافظة الجهراء لفرض هيبة القانون وإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة وجار العمل على إزالة جميع التعديات على طريق السالمي.
ودعت إدارة العلاقات العامة بالبلدية المواطنين والمقيمين للاتصال بالخط المباشر 1844448 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun في حال وجود أي شكوى تتعلق بالعمل البلدي لافتة الى انه سيتم التعامل مع شكاواهم مباشرة وفقا للوائح وأنظمة البلدية.