إعداد: بداح العنزي
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تبحث لجنة الاحمدي خلال اجتماعها اليوم برئاسة عادل الميع تخصيص موقع ردم النفايات السائلة الصناعية بميناء عبدالله ويتضمن جدول الأعمال التالي:
٭ طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف للسيارات ضمن موقع «حظائر الهجن» بمنطقة رجم خشمان قطعة 3.
٭ كتاب شركة صناعة الكيماويات البترولية بشأن الاستعجال بتخصيص موقع بديل لمشروع الاوليفينات الثالث المتكامل مع مصفاة الزور.
٭ طلب الشركة الكويتية لنفط الخليج تخصيص موقع بأبعاد «182م×187م» لحفرة حرق الغاز المصاحب بالمنطقة الجنوبية بالكويت التابع لمشروع نقل حصة الكويت من الغاز الطبيعي.
٭ اعادة تخصيص جزء من القطعة رقم 19 بمنطقة ميناء عبدالله كموقع لتجميع مقاولي مشاريع الدولة واعادة تخصيص الجزء الآخر من القطعة رقم 19 كمواقع لسكن العمال المؤقت بناء على طلب شركة البترول الوطنية الكويتية.
٭ طلب وزارة الداخلية تنظيم الحركة المرورية باستحداث مواقف سيارات مؤقتة وتنظيم المداخل والمخارج امام المحلات المطلة على شارع الدبوس بمنطقة الفحيحيل.
٭ اقتراح شبكة الطرق المحيطة بمواقع مخصصة بمنطقة الاحمدي الصناعية.
٭ طلب شركة البترول الوطنية الكويتية تصريحا بترخيص سكن عمال مؤقت بمنطقة جنوب ميناء عبدالله لتنفيذ مشروع الوقود البيئي في مصفاة ميناء الاحمدي ومصفاة ميناء عبدالله.
٭ كتاب شركة البترول الوطنية الكويتية بشأن مشروع انشاء رصيف بحري ووحدات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال LNG في منطقة الزور - طلب تخصيص موقع مؤقت للمقاولين وتشوين المواد.
٭ طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص عدد 11 موقعا لمحطات تحويل ثانوية بابعاد 12.5م×16.5م وعدد 1 موقع لمحطة تحويل ثانوية بأبعاد 7م×12م بمنطقة هدية.
٭ طلب تخصيص جزء من الحديقة العامة التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بمنطقة الفحيحيل لاقامة مقهى شعبي ومواقف سيارات.
٭ تخصيص ارض المنطقة الصناعية البترولية الى مؤسسة البترول الكويتية.
٭ طلب وزارة الاشغال العامة تخصيص مواقف سطحية مؤقتة على ارتداد مبنى انارة الشوارع التابع لخدمات طوارئ وزارة الكهرباء والماء في القطعة رقم 3 في منطقة المنقف.
٭ طلب شركة البترول الوطنية الكويتية تخصيص مسار كابلات ارضية لخطوط الجهد العالي 300ك ف التابع لاعمال العقد رقم «zor/epc-oo5b» هندسة التوريد والانشاء لمجموعة الاعمال الثانية والثالثة لمشروع مصفاة الزور.
٭ ازالة المخالفات على املاك الدولة «المقاهي والكبائن غير المرخصة».