مواقف سيارات مؤقتة أمام محلات شارع الدبوس بالفحيحيل

تخصيص مسار كيبلات ارضية لمشروع مصفاة الزور

إعداد: بداح العنزي

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أوصت لجنة الأحمدي بالموافقة على تخصيص موقع بديل لمشروع الاوليفينات الثالث والعطريات الثاني.

وقال رئيس اللجنة عادل الميع ان الرأي الفني تضمن التالي: تخصيص الموقع البديل لمشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني المتكامل مع مصفاة الزور بمساحة (2.5كم2) شريطة:

٭ الالتزام بردود لجنة المرافق والخدمات والتنسيق بشأن الشروط الواردة ضمنها.

٭ تفويض الإدارة بتثبيت الموقع وتحديد المساحة النهائية بالإحداثيات وفق الطبيعة.

٭ إلغاء قرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق م ب/155/11/2013) المتخذ بتاريخ 26/9/2013.

وفي حالة الموافقة على تخصيص الموقع البديل لمشروع الاوليفينات الثالث والعطريات الثاني المتكامل، يأخذ بعين الاعتبار تعديل المساحة المقترحة لمحمية بنيدر ضمن دراسة المنطقة الإقليمية الجنوبية لتصبح (1300 هكتار) تقريبا.

وذكر أن اللجنة وافقت على طلب وزارة الداخلية تنظيم الحركة المرورية باستحداث مواقف سيارات مؤقتة وتنظيم المداخل والمخارج أمام المحلات المطلة على شارع الدبوس بالفحيحيل.

كما تمت الموافقة على اقتراح شبكة الطرق المحيطة بمواقع مخصصة بمنطقة الأحمدي الصناعية.

واشار الى انه تمت الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص 11 موقعا لمحطات كهرباء في منطقة هدية.

وبين أنه تمت الموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة تخصيص مباني مكاتب مع خدماتها وغرف مضخات وخزانات ارضية ضمن مشروع تشجير طريق النويصيب وطريق الوفرة.

كما تمت الموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة تخصيص مواقف سطحية مؤقتة على ارتداد مبنى إدارة الشوارع التابع لخدمات طوارئ الكهرباء في القطعة (3) في منطقة المنقف.

وبين أنه تمت الموافقة على طلب وزارة الشؤون عدم اخلاء موقع مبنى فرع جمعية الفحيحيل قطعة (3) الا بعد الانتهاء من الموقع البديل.

وذكر أنه تمت الموافقة على طلب شركة البترول الوطنية تخصيص مسار كيبلات ارضية لمشروع مصفاة الزور، اضافة الى طلب بشأن توسعة موقعها ضمن القطعة (6) بمدينة الاحمدي لإنشاء ملحق بالمكتب الرسمي إضافة الى تخصيص مواقف سيارات متعددة الادوار لخدمة المواقع المحيطة.

كما تمت الموافقة على طلب وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات ضمن موقع حظائر الهيئة بمنطقة رجمة خشمان قطعة (3).

وأشار الى انه تمت الموافقة على إحالة طلب تخصيص موقع ردم النفايات السائلة الصناعية بمحافظة الاحمدي الى الهيئة العامة للزراعة.