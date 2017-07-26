إعداد: بداح العنزي
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تبحث لجنة العاصمة خلال اجتماعها اليوم برئاسة د.حسن كمال طلب وزارة المواصلات تخصيص مسار لتمديد كيبل ألياف ضوئية على طول طريق العبدلي.
ويتضمن جدول الأعمال التالي: اقتراحا من الأعضاء د.حسن كمال وعبدالله الكندري بشأن استخدام أحدث الوسائل والطرق الحديثة لنقل النفايات في المدن والضواحي الجديدة التي تنشئها الرعاية السكنية.
٭ طلب وزارة الأشغال العامة استحداث دوار بمدينة جابر الأحمد بالقطاع B.
٭ مشروع مسلخ وسوق الماشية بمحافظة العاصمة.
٭ الاقتراح المقدم من الأعضاء د.حسن كمال وعبدالله الكندري بشأن تعديل أسماء المنطقتين المهبولة وأبوفطيرة بالتعاون مع جامعة الكويت والمجلس الوطني للثقافة.
٭ الاقتراح المقدم من العضو عبدالله الكندري بشأن وضع إشارة مشاة عند ممشى منطقة السرة قطعتي 3 و4.
٭ بشأن إنشاء ممشى للقطع 2 و3 بمنطقة قرطبة جهة طريق الدائري الخامس.
٭ الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال، بشأن إعداد لائحة تنظيمية للوحات والملصقات الإعلامية العامة.
٭ الاقتراح المقدم من العضو مشاري المطوطح بشأن تخصيص أرض لإقامة مضمار لمهارات القيادة في منطقة محافظة الجهراء.
٭ الاقتراح المقدم من العضو م.علي الموسى بشأن إزالة ارتدادات الشارع والتعويض عنها بعمل براكن سيارات سطحية.
٭ طلب وزارة الداخلية استحداث مخرج لشارع عبدالله المجرن الرومي بمنطقة الشامية الى شارع الرياض.
٭ الاقتراح المقدم من العضو اسامة العتيبي بشأن تخصيص حافلات صغيرة او سيارات كهربائية لنقل المواطنين الى قاعات تلقي العزاء.
٭ طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توسعة موقع مسجد قائم بمنطقة النسيم قطعة 1 بمحافظة الجهراء.
٭ الاقتراح المقدم من الاعضاء عبدالله الكندري، فهد الصانع ـ بشأن استحداث حارات تخزينية لجميع فتحات الالتفاف العكسي في منطقة كيفان.