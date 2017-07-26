إعداد: بداح العنزي

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ضمن جولات بلدية محافظة الأحمدي التفتيشية على المطاعم والمحلات والأسواق والمجمعات التجارية أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ بالأحمدي بجولة واسعة النطاق تركزت في متابعة تراخيص الإعلانات والشهادات الصحية للعاملين واشتراطات النظافة، والتي أسفرت عن تحرير 8 محاضر مخالفات وغلق محلين.

وفي هذا السياق أفادت إدارة العلاقات العامة بأن الجولة استهدفت منطقة الفحيحيل السكنية والصناعية بغرض التحري عن أية مخالفة تخص لوائح وقوانين البلدية، حيث قام الفريق بتحرير 8 مخالفات تنوعت ما بين فتح وإدارة محل بدون ترخيص من قبل البلدية، إقامة إعلان بدون ترخيص من قبل البلدية، مخالفة النظافة العامة، استغلال مساحة خارج حدود المحل.

وأضافت الإدارة أنه خلال الجولة تمت إزالة 25 إعلانا عشوائيا من الشوارع الرئيسية والفرعية لمنطقة الفحيحيل السكنية والصناعية وذلك لمنع حجب الرؤية لسائقي المركبات.

ودعت إدارة العلاقات العامة أصحاب المحلات التجارية الالتزام بتجديد تراخيص الإعلان الخارجي للمحلات والعناية بصيانة الإعلان وذلك تفاديا للمساءلة القانونية وفي حال وجود أي استفسار أو شكوى يمكنهم التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبلدية @kuwmun أو الاتصال بالخط المباشر1844448 والذي يعمل على مدار الساعة.