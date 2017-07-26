إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة حولي بحملة تفتيشية على المطاعم والمحلات في نطاق محافظة حولي خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية فالح العتيبي ان الحملة أسفرت عن تحرير 46 محضر مخالفة تنوعت ما بين تشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية والعمل قبل الحصول على شهادة صحية منتهية، فتح محل بترخيص صحي منته، فتح محل قبل موافقة البلدية، تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية، عدم التقيد بقواعد بالنظافة العامة، تعديل بأوضاع المحل، إعادة تعبئة مواد غذائية بظروف غير مناسبة، إلى جانب إتلاف 56 كغم من المواد الغذائية غير الصالحة لاستهلاك الآدمي وسحب عينات عشوائية وإرسالها إلى مختبر وزارة الصحة.