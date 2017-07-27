إعداد: بداح العنزي

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أوصت لجنة العاصمة خلال اجتماعها امس بالموافقة على طلب وزارة المواصلات تخصيص مسار لتمديد كيبل آليات ضوئية خاص بشركة ناقلات النفط الكويتية على طول طريق العبدلي من نقطة المطلاع الى موقع مصنع تعبئة الغاز المسال بمنطقة ام العيش.

وقال رئيس اللجنة د.حسن كمال انه تمت الموافقة على اقتراح العضو السابق د.مشاري المطوطح بشأن تخصيص ارض لإقامة مضمار لمهارات القيادة في منطقة الجهراء، كما تمت الموافقة على اقتراح العضو السابق عبدالله الكندري بشأن وضع إشارة مشاة عند ممشى منطقة السرة بين القطعتين 3، 4.

وذكر انه تمت الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة تجديد ترخيص خلاطة مركزية مؤقتة بمنطقة الصليبية لإنشاء وإنجاز الطرق والتقاطعات في شارع جمال عبدالناصر.

كذلك تمت الموافقة على اقتراح العضو اسامة العتيبي بشأن تخصيص حافلات صغيرة أو سيارات كهربائية لنقل المواطنين لقاعات تلقي العزاء. كما تمت الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة استحداث دوار بمدينة جابر الاحمد بالقطاع B.

وبين أنه تم رفض طلب تخصيص سكن عمال بمشروع سوق الماشية بمحافظة العاصمة.

وأضاف كمال أنه تم تأجيل الاقتراح المتعلق باستخدام احدث الوسائل والطرق الحديثة لنقل النفايات في المدن والضواحي، إضافة الى اعادة كتاب محافظ العاصمة شكوى اهالي غرناطة واعتراضهم على تخصيص مساحة ارض من المنطقة الادارية لإنشاء مبنى لإدارة الجنسية والجوازات في القطعة 3 الى الجهاز التنفيذي لتقديم تقرير بذلك.

وذكر أنه تم ضغط الاقتراح المتعلق بإعداد لائحة تنظيمية للوحات والملصقات الإعلانية العامة. كما تم تأجيل اقتراح العضو علي الموسى بشأن ازالة ارتدادات الشارع والتعويض عنها بعمل مواقف سيارات سطحية كما تم تأجيل بحث طلب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية توسعة موقع مسجد قائم بمنطقة النسيم قطعة 1 بالجهراء.