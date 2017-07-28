إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة حولي بحملة على المطاعم والمحلات بمنطقة حولي.

وفي هذا الصدد، قال رئيس فريق الطوارئ رياض الربيع ان الجولات مستمرة خلال الفترة الصباحية والمسائية للتأكد من تطبيق أصحاب المحلات الاشتراطات وقوانين البلدية، مشددا على عدم التهاون بتطبيق القانون اتجاه المخالفين.

وفي هذا السياق، بين الربيع ان الحملة أسفرت عن تحرير (20) مخالفة، تمثلت في تحرير 5 مخالفات تشغيل عامل دون الحصول على شهادة صحية، 5 مخالفات العمل قبل الحصول على شهادة صحية، 4 مخالفات استغلال مساحة، 4 مخالفات عرض مواد غذائية خارج حدود المحل، وتحرير مخالفة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتحرير مخالفة حفظ المواد الغذائية في ظروف غير صحية.